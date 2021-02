Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno consultato i capi Osage per Killers of Flower Moon (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante la lavorazione di Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno deciso di parlare e discutere con alcuni capi della comunità di nativi americani Osage. La perfezione caratterizza da sempre il lavoro di Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese. A confermare ulteriormente questa certezza è intervenuto un report di Osage News secondo cui il celebre attore e il regista di Taxi Driver hanno consultato alcuni leader degli Osage, una comunità di nativi americani, prima di girare il loro Killers of the Flower Moon. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021) Durante la lavorazione diof thedeciso di parlare e discutere con alcunidella comunità di nativi americani. La perfezione caratterizza da sempre il lavoro di. A confermare ulteriormente questa certezza è intervenuto un report diNews secondo cui il celebre attore e il regista di Taxi Driveralcuni leader degli, una comunità di nativi americani, prima di girare il loroof the. ...

martinss_b : RT @llyfrausandrain: ieri sera ho perso quel briciolo di sanità mentale che mi era rimasta guardando shutter island e la recitazione di leo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese hanno consultato i capi Osage per Killers of Flower Moon… - aqu_ari11 : RT @llyfrausandrain: ieri sera ho perso quel briciolo di sanità mentale che mi era rimasta guardando shutter island e la recitazione di leo… - plessa_ : RT @nba_paint: Kawhi Leonardo DiCaprio. - bigdaddybob50 : @_TheRecordOn Leonardo DiCaprio in Basketball Diaries -