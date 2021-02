Dayane Mello vincerà il GF Vip, invece Tommaso Zorzi lavorerà (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del GF VIP sono stati decretati i cinque finalisti dell’edizione più lunga della storia del reality. Sei mesi di lunga reclusione dove non sono mancati amori, litigi, pianti, espulsioni e drammi. Nell’ultima diretta è toccato a Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò abbandonare la Casa ad un passo dalla finalissima, lasciando la scena a cinque dei protagonisti assoluti di questa edizione. Il primo televoto si è subito aperto in vista di lunedì e vede sfidarsi Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Solo uno di loro proseguirà la sua corsa al titolo a colpi di sfide dirette. Da qualche ora, sul noto portale di Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, vincerà Dayane Mello e sul podio ci saranno Pierpaolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021) Nell’ultima puntata del GF VIP sono stati decretati i cinque finalisti dell’edizione più lunga della storia del reality. Sei mesi di lunga reclusione dove non sono mancati amori, litigi, pianti, espulsioni e drammi. Nell’ultima diretta è toccato a Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò abbandonare la Casa ad un passo dalla finalissima, lasciando la scena a cinque dei protagonisti assoluti di questa edizione. Il primo televoto si è subito aperto in vista di lunedì e vede sfidarsi Andrea Zelletta e. Solo uno di loro proseguirà la sua corsa al titolo a colpi di sfide dirette. Da qualche ora, sul noto portale di Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato,e sul podio ci saranno Pierpaolo ...

