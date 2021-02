Covid: in calo i casi e il tasso di positività, ma non i morti (280) (Di sabato 27 febbraio 2021) Come di consueto nel fine settimana, la curva epidemica in Italia segna oggi un lieve calo: 18.916 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con un numero quasi stabile di tamponi: 323.047 (ieri 325.404). Il ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 27 febbraio 2021) Come di consueto nel fine settimana, la curva epidemica in Italia segna oggi un lieve: 18.916 nuovi contagi nelle ultime 24 ore con un numero quasi stabile di tamponi: 323.047 (ieri 325.404). Il ...

