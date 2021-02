Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2021 ore 07:30 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2021 ORE 7.20 alessio conti BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA TORRENOVA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA TRA TORBELLA MONACA E L’A24 PRIMI INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN INGRESSO ALLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLA Roma FIUMICINO TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR, QUI PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO Roma TROV IAMO CODE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021)DEL 26 FEBBRAIOORE 7.20 alessio conti BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI IN IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DA TORRENOVA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA STESSA DIRAMAZIONESUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA TRA TORBELLA MONACA E L’A24 PRIMI INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN INGRESSO ALLA CAPITALE, STESSA SITUAZIONE SULLAFIUMICINO TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR, QUI PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSOTROV IAMO CODE ...

