Vauro attacca Meloni | “Nessuna solidarietà a leader di un partito razzista” E lei querela

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Botta e risposta a distanza traSenesi e Giorgia. Oggetto del contendere l’ormai notissima e discussa dichiarazione del professor Giovanni Gozzini, che ha dato della “vacca” e della “scrofa” alladi Fratelli d’Italia. Ieri, alla trasmissione di Paolo Del Debbio, su Rete 4,è tornato su quelle parole, esprimendo un concetto che ha fatto molto discutere, provocando la reazione sdegnata dello stesso conduttore e, a seguire, la risposta di Giorgia, che pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook ha annunciato. Ma andiamo con ordine. Cos’ha dettoin diretta tv? “Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore. Laè stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vauro attacca

next

Infine,gli altri partiti: 'E' gravissimo che, per queste considerazioni così serie e ... Argomenti tav Leggi anche Opere die Zerocalcare per "Asta la libertà" in sostegno dei No TavDopo De Benedetti, gli insulti da: "Ora non santifichiamo il Cav"Botta e risposta a distanza tra Vauro Senesi e Giorgia Meloni. Oggetto del contendere l’ormai notissima e discussa dichiarazione del professor Giovanni Gozzini, che ha dato della “vacca” e della ...