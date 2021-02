Umbria | classi quinte superiori in presenza per prove Invalsi A Perugia tutte le scuole chiuse ORDINANZA

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Da lunedì prossimo, 1 marzo, entrerà in vigore inla nuovache, alla luce dell’andamento del situazione epidemiologica, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico e sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede alcune misure sia di carattere regionali sia specifiche per la Provincia di, senza l’individuazione, però, di aree rosse. L'articolo .

Gabrigrifo1 : @kantor57 @giannattasius @regionetoscana Qui in Umbria dopo la chiusura di elementari e asili la curva sta scendend… -

Ultime Notizie dalla rete : Umbria classi

...di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regionee da ARPAL...presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle......di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regionee da ARPAL...presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle...Umbria confermata in fascia arancione per il rischio Covid, l'ordinanza L'ordinanza da consultare, leggi tutte le disposizioni ...L’Umbria torna tutta arancione ... in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI, ...