Trovata pecora con oltre 35 kg di vello | “Non vedeva quasi più e poteva morire”

Una pecora selvatica letteralmente coperta da 35 Kg di lana è stata tosata dopo essere stata trovata dai soccorritori. Rischiava la vita a causa del troppo peso. Le sue condizioni erano talmente "estreme" che a malapena riusciva a vedere. Non potevano crederci i soccorritori che si sono imbattuti in una pecora selvatica malata.

