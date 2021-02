Traffico Roma del 26-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Luceverdeancora un buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione code a tratti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Trionfale e via Prenestina altre cose Poi sull’anello esterno tra via della Magliana e la diramazione per Napoli sullaFiumicino incolonnamenti da viale Parco de’ Medici fino a via del Cappellaccio a causa del restringimento di carreggiata in direzione Eur sul tratto Urbano della A24-teramointenso è rallentato tra la tangenziale est di Raccordo Anulare verso Tivoli disagi sulla tangenziale estincolonnato tra via del Foro Italico e via Salaria e tra via dei Monti Tiburtini e del Bivio A24 verso San Giovanni altre cose Poi verso lo stadio Olimpico da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in centro la polizia locale segnala ...