Solar Ash: gameplay in mostra durante lo State of Play di Febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) durante lo State of Play di Febbraio 2021, Heart Machine ha mostrato un trailer di gamePlay dedicato a Solar Ash, il loro nuovo lavoro atteso su PS4 e PS5. Lo State of Play di Febbraio 2021, trasmesso da Sony nella serata di ieri, è stato teatro del trailer di gamePlay di Solar Ash, nuovo lavoro dei ragazzi di Heart Machine, già autori di Hyper Light Drifter. Il gioco racconterà la storia di Rei, una Voidrunner che si lancerà in una landa ignota nel tentativo di salvare il proprio pianeta. Lungo il suo cammino troverà ad ostacolarla numerose entità malvage, comprese le gigantesche Sentinelle, che come si può vedere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 febbraio 2021)loofdi, Heart Machine hato un trailer didedicato aAsh, il loro nuovo lavoro atteso su PS4 e PS5. Loofdi, trasmesso da Sony nella serata di ieri, è stato teatro del trailer didiAsh, nuovo lavoro dei ragazzi di Heart Machine, già autori di Hyper Light Drifter. Il gioco racconterà la storia di Rei, una Voidrunner che si lancerà in una landa ignota nel tentativo di salvare il proprio pianeta. Lungo il suo cammino troverà ad ostacolarla numerose entità malvage, comprese le gigantesche Sentinelle, che come si può vedere ...

GamingToday4 : Solar Ash: mostrato un nuovo gameplay trailer allo State of Play - tuttoteKit : Solar Ash: gameplay in mostra durante lo State of Play di Febbraio 2021 #HeartMachine #PC #PS4 #PS5 #SolarAsh… - iCrewPlay : ?? Solar Ash: mostrato un nuovo gameplay trailer allo State of Play - GiocareOra : Nuovo gameplay di Solar Ash rivelato durante lo stato di gioco - Stay_Nerd : Deathloop, Solar Ash e Sifu: tutte le novità dallo State of Play -