(Di sabato 27 febbraio 2021) Il dirigente delloed ex Cagliari Darjoha parlato deldi Europa League, che ha visto gli ucraini pescare la: "La mia prima sensazione al momento delè stata: «Ok, non è andata così bene» . Ma accettiamo il, questo è il calcio. Affronteremo il nostro vecchio allenatore Fonseca, uno dei miei grandi amici, e ovviamente sarà una partita difficile per noi, e anche per lui credo. Abbiamo dimostrato la nostra qualità nelle ultime 20 partite europee. Vogliamo proseguire confermano i recenti risultati ottenuti contro le squadre italiane. Laè molto concentrata sul raggiungimento della Champions League e ha un calendario difficile prima di affrontarci. A Kiev noi giocheremo con i tifosi . Sarà un ...

OfficialASRoma : Troviamo lo Shakhtar nel nostro cammino europeo per la quarta volta #ASRoma #UEL - UEFAcom_it : Roma ?? Shakhtar Donetsk Chi passerà il turno? ?? #UEL | @OfficialASRoma - ItaSportPress : Shakhtar Donetsk, Srna: 'Sorteggio con la Roma? Ecco cosa ho pensato...' - - riccardo_casoli : RT @DajeRomaDaje5: La Roma sfiderà lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di @EuropaLeague ?? FORZA ROMA! ???????? #ASRoma #DajeRomaDaje #UEL https:/… - DajeRomaDaje5 : La Roma sfiderà lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di @EuropaLeague ?? FORZA ROMA! ???????? #ASRoma #DajeRomaDaje #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

Darijo Srna, collaboratore tecnico di Luis Castro, ha parlato della doppia sfida di Europa League trae Roma: le sue ...Roma, 26 febbraio 2021 " Ritorno al passato per Paulo Fonseca che, dopo aver superato i sedicesimi di Europa League con la sua Roma , se la vedrà agli ottavi con lo, reduce dall'esperienza in Champions League ed ex squadra del tecnico portoghese che ha allenato gli ucraini per tre stagioni: "Sarà bello tornare dove sono stato a casa e molto ...Le gare degli ottavi di Europa League si giocheranno l’11 e il 18 marzo. Per le due squadre italiane ancora in lizza, Milan e Roma, poteva decisamente andare meglio il sorteggio degli ottavi di finale ...Questo il quadro completo degli ottavi di finale dell'Europa League: Ajax-Young Boys; Dinamo Kiev-Villarreal; Roma-Shakhtar Donetsk; Arsenal-Olympiacos; Dinamo Zagabria-Tottenham; Manchester United-Mi ...