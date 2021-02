Preso il branco che aggrediva e rapinava pendolari e studenti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Valentina Dardari Da giugno a dicembre i sei ventenni avevano messo a segno almeno 17 colpi ai danni dei passeggeri del treno Lodi-Saronno Dopo mesi di terrore è stato finalmenteilche aveva messo a segno ben 17 colpi sul treno Lodi-Saronno delle 18.23. I componenti del gruppo, sei ragazzi sui 20 anni, prima sceglievano la loro vittima, solitamente coetanea, e una volta circondata lano e derubavano portandole via telefoni e tablet. Con viaggiatori più adulti ilpreferiva ricorrere allo scippo nudo e crudo. Almeno sei i mesi di aggressioni e furti, dallo scorso giugno a dicembre.ildel treno Come riportato dal Corriere, inizialmente erano stati presi di mira gli autobus deidella Paullese, in seguito ...

giannileft : RT @giannileft: Dunque Draghetto,cominciamo male,anzi malissimo:un branco di mentecatti come sottosegretari,i vaccini che scarseggiano perc… - giannileft : Dunque Draghetto,cominciamo male,anzi malissimo:un branco di mentecatti come sottosegretari,i vaccini che scarseggi… - AlecsOTequila : RT @PoliciaDaNBA: @MiamiHeatDepre Usa Twitter branco, preso. - PoliciaDaNBA : @MiamiHeatDepre Usa Twitter branco, preso. - marrvnn : RT @gleescovers: ho letto ciò che è successo con hj che branco di rincoglioniti una cosa è investigare sulla questione, un'altra escluderlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Preso branco

ilGiornale.it

... i libri te lo insegnano subito, e la cosa più divertente non è pescare nel grandedei libri ... Ma poi: cos'è un libro? Sì, siamo abituati alla forma che hail sopravvento (design ...... mi disse che ogni tanto, sia pure molto raramente, una stambecca esce daldelle femmine, si ...quella femmina pensa che sia meglio non aspettare quello scemo di vincitore che ha dato e...E adesso, tocca di nuovo a Ibra. Lo svedese è stato il faro della rinascita tecnica milanista, portando i compagni a performare a livelli altissimi sia con lui sia senza di lui in campo. In ...Gianluca Branco è pronto a tornare sul ring. A marzo il boxeur allenato da Mario Massai disputerà un match di rientro, in attesa del suo Mondiale che dovrebbe essere programmato per maggio.