Pjanic, col Barcellona è già addio? In Spagna lo danno per partente direzione… Premier League

L'avventura di Miralem Pjanic al Barcellona potrebbe già essere ai titoli di coda. Una stagione ricca di panchine e tribune, pochissimi minuti di gioco e praticamente nessuna gioia. Il centrocampista bosniaco sembra non rientrare minimamente nei piani del tecnico olandese Ronald Koeman e per questo i media iberici parlando già di addio.

Con un contratto in scadenza nel 2024, il Barcellona non intende svalutare il giocatore svendendolo ma sarebbe pronta a facilitarne l'uscita. Secondo quanto si apprende da Todofichajes.com, infatti, dopo l'ennesima prova nera di Pjanic contro l'Elche - con tanto di sostituzione all'intervallo

