Pirlo da l’ok e la Juve riscatta McKennie

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lo statunitense ha spazzato via ogni dubbio a suon di prestazioni. Lantus si prepara a trattenere il suo jolly. Arrivato a Torino lo scorso fine agosto, Westonsi è ritagliato un ruolo fondamentale nelle gerarchie di. Passato in secondo piano al suo approdo in Italia,è diventato l’anima della squadra bianconera, facendo innamorare i tifosi. La società bianconera è quindi pronta arlo, anche qualora non venissero raggiunti gli obiettivi previsti: l’accordo prevedeva infatti un prestito con diritto di riscatto per 4,5 milioni. Tale diritto sarebbe diventato obbligo per 18,5 milioni, pagabili in tre momenti distinti, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. A questa cifra si sarebbero infine aggiunti 7 milioni per ulteriori diritti. Non solo ...