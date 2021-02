Nba | i Nets volano con Irving | Vucevic non basta ai Magic

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Brooklyn continua a correre e domina anche Orlando, Milwaukee supera New Orleans mentre i caldissimi Wizards sorprendono i Nuggets in Colorado. Brooklyn - Orlando 129 - 92

Brooklyn continua a correre e domina anche Orlando, Milwaukee supera New Orleans mentre i caldissimi Wizards sorprendono i Nuggets in Colorado. Brooklyn - Orlando 129 - 92... era partito il tam - tam: mettiamo la sua figura sul logo della. Ora è Kyrie Irving a ... playmaker dei sempre più solidi Brooklyn, dopo aver fatto parlare di sé in maniera poco accattivante è ...NBA 2020/2021: Philadelphia supera Dallas, Brooklyn risponde demolendo Orlando. I Knicks sognano i playoff, frenata per i Clippers ...Irving e Harden guidano i Nets al successo su Orlando mentre Memphis e Washington battono a sorpresa rispettivamente i Clippers e i Nuggets. Vittorie anche per i Bucks contro i Pelicans, i 76ers contr ...