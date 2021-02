Milan-Stella Rossa 1-1, la moviola: rigore giusto, pochi i 3? di recupero (Di venerdì 26 febbraio 2021) Analizziamo la prestazione dell'arbitro di Milan-Stella Rossa, Jesus Gil Manzano. Giusti rigore e rosso a Gobeljic, pochi i tre minuti di recupero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 febbraio 2021) Analizziamo la prestazione dell'arbitro di, Jesus Gil Manzano. Giustie rosso a Gobeljic,i tre minuti diPianeta

acmilan : Have a read of our Stats following #ACMFKCZ ?? - SkySport : ??? MILAN-STELLA ROSSA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (8’) ? #ElFardouBen (24’) ? Europa League – ritorno dei… - SkySport : Stella Rossa, Stankovic: 'Orgoglioso. Prima esperienza? Non ho mica giocato a cricket' - CalcioNews24 : Krunic: «Dopo le due sconfitte consecutive abbiamo perso un po’ di fiducia» - CalcioNews24 : Meité: «Turno passato ma sappiamo che non abbiamo fatto una bella partita» -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Stella Quasi una Champions per Milan e Roma: pericoli United, Ajax, derby e spagnole Per la verità ha rischiato grosso anche il Milan che, in 180', non ha prevalso sulla Stella Rossa se non per i gol in trasferta: 2 - 2 a Belgrado, 1 - 1 ieri sera con l'acqua alla gola negli ultimi ...

Sorteggi Europa League per Milan e Roma: dove e quando vederli. C'è il rischio derby Milan - Stella Rossa 1 - 1: Donnarumma super, Romagnoli si è perso Si tratta infatti di un sorteggio senza teste di serie né protezioni territoriali o limitazioni geografiche. Dall'urna può uscire ...

Milan-Stella Rossa 1-1, gol e highlights: Ben Nabouhane risponde al gol di Kessié Sky Sport Il rigore di Kessie, ma poi quanta sofferenza! Milan-Stella Rossa, gli highlights Il rigore di Kessie, ma poi quanta sofferenza! Milan-Stella Rossa, gli highlights Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Dec ...

Più di un miracolo: rivedi la parata irreale di Gigio Più di un miracolo: rivedi la parata irreale di Gigio Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Decidono i gol di Kessie e Ben ...

Per la verità ha rischiato grosso anche ilche, in 180', non ha prevalso sullaRossa se non per i gol in trasferta: 2 - 2 a Belgrado, 1 - 1 ieri sera con l'acqua alla gola negli ultimi ...Rossa 1 - 1: Donnarumma super, Romagnoli si è perso Si tratta infatti di un sorteggio senza teste di serie né protezioni territoriali o limitazioni geografiche. Dall'urna può uscire ...Il rigore di Kessie, ma poi quanta sofferenza! Milan-Stella Rossa, gli highlights Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Dec ...Più di un miracolo: rivedi la parata irreale di Gigio Il Milan pareggia in casa contro la Stella Rossa per 1-1 e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa league. Decidono i gol di Kessie e Ben ...