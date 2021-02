Matic | il controllore di Manchester che si “auto-multa” | “Colpa di Pogba | divideremo le spese”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il centrocampista delUnited, Nemanja, si è “to” a causa di un ritardo ad una riunione. Il serbo sarebbe l’indiziato per mantenere la disciplina all’interno del gruppo squadra, anche se a farne leè il capitano: “Abbiamo delle regole che ci siamo imposti noi della squadra e spetta a me farle rispettare. Se ‘hoto’ Maguire? Sì, aveva portato il cellulare in palestra e questo è contro le regole che abbiamo stabilito”, ha raccontatoin tono molto sereno. “Quando l’ho visto gli ho detto ‘Ei Harry, mi dispiace ma…'”, ha continuato. “È molto importante la disciplina nella nostra squadra – rincara la dose -, ecco perché abbiamo stabilito alcune regole di base come non essere in ritardo per l’allenamento, non essere in ritardo per ...