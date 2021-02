Luisa Ranieri e Giorgia: smentita la loro presenza a Sanremo 2021? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra rumors e conferme siamo quasi arrivati all’esordio del Festival di Sanremo 2021 che, però, potrebbe non vedere sul palco dell’Ariston la presenza di Luisa Ranieri e Giorgia. A dispetto delle voci e delle notizie circolate nell’ultimo periodo, infatti, l’attrice e la cantante non dovrebbero calcare il palco dell’Ariston. A riportare la notizia ci avrebbe pensato Fanpage, che afferma: La manifestazione, di scena dal 2 al 6 marzo, vedrà il conduttore e direttore artistico Amadeus affiancato da Fiorello e, nel corso delle cinque serate, da una lunga lista di ospiti. Tra i quali mancheranno due nomi di cui si era molto parlato e che parevano vicinissimi a calcare il palco dell’Ariston: Luisa Ranieri e Giorgia. Secondo quanto ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tra rumors e conferme siamo quasi arrivati all’esordio del Festival diche, però, potrebbe non vedere sul palco dell’Ariston ladi. A dispetto delle voci e delle notizie circolate nell’ultimo periodo, infatti, l’attrice e la cantante non dovrebbero calcare il palco dell’Ariston. A riportare la notizia ci avrebbe pensato Fanpage, che afferma: La manifestazione, di scena dal 2 al 6 marzo, vedrà il conduttore e direttore artistico Amadeus affiancato da Fiorello e, nel corso delle cinque serate, da una lunga lista di ospiti. Tra i quali mancheranno due nomi di cui si era molto parlato e che parevano vicinissimi a calcare il palco dell’Ariston:. Secondo quanto ...

