Lavoratori in nero e con il Reddito di Cittadinanza a Sant’Antimo, blitz dei carabinieri in fabbrica (Di venerdì 26 febbraio 2021) Continua senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine contro il lavoro nero. A Sant’Antimo, i militari dell’arma hanno denunciato il titolare di un tomaificio della città. blitz dei carabinieri a Sant’Antimo Dopo accurati controlli eseguiti nell’attività, i carabinieri della tenenza locale insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli hanno scoperto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Continua senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine contro il lavoro. A, i militari dell’arma hanno denunciato il titolare di un tomaificio della città.deiDopo accurati controlli eseguiti nell’attività, idella tenenza locale insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli hanno scoperto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Movimento48 : Ogni lavoratore, a prescindere dalla categoria e dalla mansione, deve lottare assieme alla sua classe contro la tir… - GrumoNevanoNews : 9 LAVORATORI SU 17 IN “NERO”. 4 CON REDDITO DI CITTADINANZA. IMPRENDITORE DENUNCIATO - zazoomblog : Lavoratori in nero e con il reddito di cittadinanza: denunciato il titolare - #Lavoratori #reddito #cittadinanza: - ilgiornalelocal : I CONTROLLI Nove lavoratori su 17 “in nero”. In 4 con reddito di cittadinanza -