Lady Vidal si allena e manda in tilt il web… (VIDEO) (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scatenata in palestra Sonia Isaza, o se preferite, Lady Vidal. La compagna del calciatore dell'Inter si allena e lascia senza fiato i suoi tanti seguaci sui social...caption id="attachment 1099893" align="alignnone" width="800" Lady Vidal (Instagram Sonia Isaza)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) Scatenata in palestra Sonia Isaza, o se preferite,. La compagna del calciatore dell'Inter sie lascia senza fiato i suoi tanti seguaci sui social...caption id="attachment 1099893" align="alignnone" width="800"(Instagram Sonia Isaza)/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Lady Vidal si allena e manda in tilt il web... (VIDEO) - - passione_inter : VIDEO - Sonia Isaza scatenata e sensuale in macchina: lady Vidal è in clima derby - - passione_inter : VIDEO - Lady Vidal, curve da capogiro: l'allenamento è bollente - - Mediagol : #Video Sonia Isaza, sexy e tonica su Instagram: addominali scolpiti e fisico da urlo per Lady Vidal! - zazoomblog : VIDEO - Sonia Isaza hot: il lato B di lady Vidal è da capogiro - #VIDEO #Sonia #Isaza #Vidal #capogiro -