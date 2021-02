La regina Elisabetta si mette in casa uno 007

Agenzia_Ansa : La Regina Elisabetta in campo per il vaccino, 'farlo è un dovere' #ANSA - rtl1025 : ???? La regina #Elisabetta, 95 anni ad aprile, scende in campo in favore dei #vaccini anti #COVID19 con un raro messa… - rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte 99enne della regina #Elisabetta ricoverato da ormai una settimana nell'#ospedale K… - Radio1Rai : Nel #RegnoUnito la ricetta 'lockdown e vaccinazioni a tappeto' funziona. Già 19mila i cittadini che hanno ricevuto… - LaPresse_news : La Regina Elisabetta invita a vaccinarsi: “E’ stato veloce e indolore” – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Gran Bretagna, laesorta i sudditi: "Vaccinatevi" Laha esortato i suoi sudditi a vaccinarsi contro il Covid, raccontando la sua esperienza che è stata 'molto veloce', '...Le parole della massima rappresentante della Royal Family Laesorta i suoi sudditi a vaccinarsi. Lei stessa ha ricevuto la prima dose e in una videoconferenta ha dichiarato: 'Una volta che hai il vaccino hai la sensazione di essere protetto e ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Her Majesty heard about the vital importance of ensuring all communities have access to the vaccine, and shared her own experience. Riferendosi in generale al Covid, la regina non ha quindi esitato ad ...