Il virus populista è in regressione | ma attenti alla variante montessoriana

(Di venerdì 26 febbraio 2021) In Italia, perlomeno dal punto di vista politico, assistiamo con sollievo ai primi segnali di ritornonormalità, a cominciare dal processo di disintegrazione del Movimento 5 stelle, ormai sempre più simile a uno stato fallito, diviso in bande rivali armate fino ai denti l’una contro l’altra, verosimilmente destinate ad annientarsi reciprocamente prima delle prossime elezioni. E tutto questo mentre la Lega, movimento politico nato secessionista e finito sovranista, prosegue la sua parabola, unica al mondo, con un’ulteriore svolta europeista. Per farla breve, il Parlamento eletto nel 2018, in cui populisti e sovranisti erano più o meno al 70 per cento, e minacciavano di portarci fuori dall’euro, verso una democrazia illiberale in stile ungherese, con Viktor Orbán come modello, è incredibilmente finito a Dogliani. Con Luigi Di Maio al posto di Luigi Einaudi, a ...