Harry Potter | la versione vietata ai minori si concretizza in un brutale video virale

Leggi su movieplayer

(Di sabato 27 febbraio 2021) Che aspetto avrebbe assuntose il film fosse stato vietato aidi 18 anni? Uno studio di produzione di Los Angeles ha provato a immaginarlo! Uno studio di produzione con sede a Los Angeles ha provato a immaginare l'estetica cheavrebbe assunto se fosse stato un film vietato aidi 18 anni. E, allora, via allo splatter più assurdo e a una serie di sequenze per stomaci forti nelche potete vedere qui sotto! Quello che ha dato vita ae la pietra filosofale è tendenzialmente considerato come un franchise per un pubblico young adult. E se, invece, fosse rivolto a un pubblico appassionato di sangue, gore e splatter? Lo studio di produzione Corridor Crew con sede a Los …