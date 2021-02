TV7Benevento : G20: Georgieva (Fmi), 'più cooperazione internazionale per accelerare su vaccini'... -

Ad affermarlo è il direttore generale della Fmi, Kristalinain occasione della riunione delche esprime anche 'incoraggiamento' per il nuovo stimolo 'a modernizzare il sistema fiscale ...Ad affermarlo è il direttore generale dell'Fmi, Kristalinaal termine della prima riunione dei ministri delle finanze dele dei governatori delle banche centrali.Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Bisogna accelerare le vaccinazioni in tutto il mondo perché rappresenta il supporto più efficace per la ripresa. Abbiamo bisogno di maggiore collaborazione internazionale ...Il Fondo monetario internazionale scommette sul nuovo governo italiano guidato da Mario Draghi: "E' fondamentale - dice a "La Stampa" ...