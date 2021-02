Ferrara, una bambina di 11 anni in rianimazione per Covid. E non aveva patologie pregresse (Di venerdì 26 febbraio 2021) A Ferrara una bambina di 11 anni è finita nel reparto di terapia intensiva con il Covid. I medici avvertono che le infezioni nei giovanissimi stanno aumentando. Se finora a preoccupare maggiormente sullo sfondo della pandemia di Covid sono state le condizioni di anziani e persone con patologie pregresse, quanto accaduto ad una bambina di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Aunadi 11è finita nel reparto di terapia intensiva con il. I medici avvertono che le infezioni nei giovanissimi stanno aumentando. Se finora a preoccupare maggiormente sullo sfondo della pandemia disono state le condizioni di anziani e persone con, quanto accaduto ad unadi L'articolo proviene da Leggilo.org.

