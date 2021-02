Deathloop si mostra in un trailer di presentazione e in venti minuti di gameplay (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante l'IGN Fan Fest, Deathloop di Arkane Studios ha fatto bella mostra di sé, con una presentazione di quasi mezz'ora in cui il Game Director Dinga Bakaba ha presentato ampi scorci di gameplay. La mente del gioco ha, tra l'altro, messo a paragone il nuovo gioco con le precedenti sue opere, i due Dishonored, comparando meccaniche di gioco e abilità durante una presentazione speciale che ha sicuramente aizzato l'hype di chi attende lo shooter Arkane con ansia. In Deathloop il giocatore interpreta il ruolo di Colt, mentre cerca un modo per interrompere un ciclo temporale che lo ha intrappolato. Unico modo: eliminare otto pericolose menti criminali, il tutto mentre gli abitanti dell'isola gli danno la caccia. E nascosta tra le ombre c'è l'assassina rivale Julianna, la cui unica missione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante l'IGN Fan Fest,di Arkane Studios ha fatto belladi sé, con unadi quasi mezz'ora in cui il Game Director Dinga Bakaba ha presentato ampi scorci di. La mente del gioco ha, tra l'altro, messo a paragone il nuovo gioco con le precedenti sue opere, i due Dishonored, comparando meccaniche di gioco e abilità durante unaspeciale che ha sicuramente aizzato l'hype di chi attende lo shooter Arkane con ansia. Inil giocatore interpreta il ruolo di Colt, mentre cerca un modo per interrompere un ciclo temporale che lo ha intrappolato. Unico modo: eliminare otto pericolose menti criminali, il tutto mentre gli abitanti dell'isola gli danno la caccia. E nascosta tra le ombre c'è l'assassina rivale Julianna, la cui unica missione ...

