Covid: bozza Dpcm, 'restano chiuse palestre e piscine, sì a sport all'aperto" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) – "Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento". E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm con le regole anti Covid. L'articolo CalcioWeb.

