Capello: 'Ibrahimovic a Sanremo? Io gli avrei detto no' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fabio Capello, sono tornate le coppe europee, la grande ribalta del calcio continentale. Qual è il suo primo bilancio riferito alle italiane in campo? Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fabio, sono tornate le coppe europee, la grande ribalta del calcio continentale. Qual è il suo primo bilancio riferito alle italiane in campo?

MilanWorldForum : Ancora Capello su Ibra a Sanremo -) - MilanWorldForum : Ancora Capello su Ibra a Sanremo -) - 45acpjoe : RT @GnocchiGene: Capello:” Non avrei mandato Ibrahimovic a Sanremo ma Meite’ si”. #MilanDerby #MilanInter #Ibrahimovic #ibralukaku - Fiore37171698 : Non sta nè in cielo nè in terra che un #Ibrahimovic qualsiasi vada a #Sanremo. Per lui è solo una questione di sold… - AndreaInterNews : @ClaudioR__ Ha giocato in tre corazzate (Juventus di Capello, Inter di Mancini&Mourinho e Milan di Allegri) che ave… -