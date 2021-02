TV7Benevento : Calcio: Pinto, 'Shakhtar esperto, saranno due finali'... - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, #Pinto: «Con lo Shakhtar sarà una finale». #Srna: «Avremo i tifosi allo stadio» - IlmsgitSport : Roma, #Pinto: «Con lo Shakhtar sarà una finale». #Srna: «Avremo i tifosi allo stadio» - ilmessaggeroit : Roma, #Pinto: «Con lo Shakhtar sarà una finale». #Srna: «Avremo i tifosi allo stadio» - sportface2016 : #Roma, #TiagoPinto: “Lo #Shakhtar squadra forte e con molta esperienza in Europa, non sarà facile” -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pinto

SassariNotizie.com

Non una sfida facile quella per la Roma di Fonseca, che ritrova il suo passato e sfiderà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Europa League . Del sorteggio ha parlato Tiago, general manager del club giallorosso: 'Il sorteggio è andato così, sarà un turno difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee', ha detto il portoghese. '...Il general manager della Roma, Tiago, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club dopo i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. "Anche in questa stagione hanno battuto ...Del sorteggio ha parlato Tiago Pinto, general manager del club giallorosso ... non è andata così bene" - ma va bene, questo è il calcio», ha detto alla UEFA. «Stiamo giocando contro il nostro vecchio ...Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni del club dopo i sorteggi di Europa League andati in scena a Nyon.