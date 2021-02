ATP Singapore 2021: Cilic, Bublik e Albot in semifinale. Eliminato Mannarino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono appena conclusi i quarti di finale dell’ATP di Singapore. Eliminato il numero 1 del seeding il transalpino Adrian Mannarino che è uscito sconfitto dalla sfida contro Radu Albot. Il tennista moldavo ha disputato un match di alto livello imponendosi in poco più di un’ora e mezza col punteggio di 6-3 6-4. Soffre, lotta e vince in rimonta Marin Cilic che si è imposto col punteggio di 2-6 6-2 7-5 contro il sudcoreano Soonwoo Kwon. Il croato è stato bravo a reagire al momento di difficoltà trovando la zampata decisiva nel finale. Nessun problema, invece, per il kazako Alexander Bublik che ha sconfitto 6-3 6-2 il nipponico Yoshihito Nishioka. A completare il quadro delle semifinali il giovane australiano Alexei Popyrin cha ha avuto la meglio nel derby contro Matthew Ebden (6-4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono appena conclusi i quarti di finale dell’ATP diil numero 1 del seeding il transalpino Adrianche è uscito sconfitto dalla sfida contro Radu. Il tennista moldavo ha disputato un match di alto livello imponendosi in poco più di un’ora e mezza col punteggio di 6-3 6-4. Soffre, lotta e vince in rimonta Marinche si è imposto col punteggio di 2-6 6-2 7-5 contro il sudcoreano Soonwoo Kwon. Il croato è stato bravo a reagire al momento di difficoltà trovando la zampata decisiva nel finale. Nessun problema, invece, per il kazako Alexanderche ha sconfitto 6-3 6-2 il nipponico Yoshihito Nishioka. A completare il quadro delle semifinali il giovane australiano Alexei Popyrin cha ha avuto la meglio nel derby contro Matthew Ebden (6-4 ...

