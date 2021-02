Arrestato ' nonno cocaina' | a 81 anni spacciava droga da un pollaio a San Basilio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un pusher sui generis, al di sopra di ogni sospetto. Nel quariere era conosciuto come '. Sembrava un pensionato che coltivava l'orto e allevava i polli. Con l'aria innocua da vecchietto ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato nonno

Leggo.it

L'...... hanno trovato anche una pistola a tamburo marca Colt con matricola abrasa in merito alla quale l'ha affermato trattarsi di un ricordo del defunto. Il PEDALINO, dopo l'espletamento ...Un pusher sui generis, al di sopra di ogni sospetto. Nel quariere era conosciuto come "nonno" cocaina. Sembrava un pensionato che coltivava l'orto e allevava i polli.Emergono ulteriori particolari riguardo all'arresto di Giampiero Riccioli. Nella sua casa a Siracusa sono stati trovati i resti di due corpi. L'esame del dna dirà se sono delle persone che accudivano ...