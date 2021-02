Apple, nuovi problemi per i computer con processore M1? Gli SSD sembrano degradarsi troppo rapidamente (Di venerdì 26 febbraio 2021) I nuovi Mac di Apple con processore proprietario M1 hanno sicuramente dato una scossa all’industria del personal computing e della produzione di chip, tuttavia sembra non essere tutto oro quello che luccica. Alcuni utenti starebbero lamentando un degrado dell’SSD interna di questi Mac che potrebbe portare al pensionamento delle macchine in un tempo davvero breve. Twitter sembrerebbe infatti essersi scatenato di recente e sono numerose le segnalazioni di eccessivo degrado delle unità a stato solido installate sui Mac con chip M1, SSD che ricordiamo essere parte integrante della scheda madre dei Mac e che quindi non può essere sostituito. Secondo queste segnalazioni, il livello di usura delle unità di memoria avrebbe raggiunto livelli preoccupanti e se tale usura dovesse continuare a questo ritmo porterebbe il sistema a diventare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) IMac diconproprietario M1 hanno sicuramente dato una scossa all’industria del personal computing e della produzione di chip, tuttavia sembra non essere tutto oro quello che luccica. Alcuni utenti starebbero lamentando un degrado dell’SSD interna di questi Mac che potrebbe portare al pensionamento delle macchine in un tempo davvero breve. Twitter sembrerebbe infatti essersi scatenato di recente e sono numerose le segnalazioni di eccessivo degrado delle unità a stato solido installate sui Mac con chip M1, SSD che ricordiamo essere parte integrante della scheda madre dei Mac e che quindi non può essere sostituito. Secondo queste segnalazioni, il livello di usura delle unità di memoria avrebbe raggiunto livelli preoccupanti e se tale usura dovesse continuare a questo ritmo porterebbe il sistema a diventare ...

