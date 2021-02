Adesso è ufficiale, chiude “Live-Non è la D’Urso”: la data dell’ultima puntata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia circolata trova conferma ufficiale. “Live-Non è la D’Urso“, trasmissione in onda su canale 5, chiude ufficialmente i battenti. L’ultima puntata del programma trasmesso dalla rete ammiraglia di Mediaset andrà in onda il prossimo 28 marzo. Un mese, dunque, alla conclusione di una trasmissione che ha fatto registrare uno share inferiore alle attese, anche se dalle alte sfere dirigenziali fanno sapere di essere soddisfatti. “Missione compiuta per il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria“, scrive Mediaset in un comunicato, “un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia circolata trova conferma. “-Non è la“, trasmissione in onda su canale 5,ufficialmente i battenti. L’ultimadel programma trasmesso dalla rete ammiraglia di Mediaset andrà in onda il prossimo 28 marzo. Un mese, dunque, alla conclusione di una trasmissione che ha fatto registrare uno share inferiore alle attese, anche se dalle alte sfere dirigenziali fanno sapere di essere soddisfatti. “Missione compiuta per il talk show più visto del prime time domenicale dopo un ciclo che fino a oggi ha visto 76 puntate con oltre 300 ore di informazione e di servizio costruite con tenacia anche nelle fasi più difficili dell’emergenza sanitaria“, scrive Mediaset in un comunicato, “un programma che ha ospitato anche decine di esperti oltre a ...

