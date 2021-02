Tiger Woods “molto agitato” prima dell’incidente, era rimasto bloccato da un’auto in seconda fila (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tiger Woods era in uno “stato di agitazione e impazienza” poco prima che finisse fuori strada ad alta velocità. Un incidente che ha lasciato il campione di golf con ferite molto gravi ad entrambe le gambe. Il racconto dei testimoni oculari che viene fuori nelle ore successive, in particolare dei momenti che precedono l’incidente, raccolto da TMZ, si sofferma sulla fretta di Woods, che a quanto pare andava di fretta: era in ritardo per un appuntamento di lavoro a un’ora di distanza quando ha perso il controllo del suo suv vicino a Rolling Hills Estates, a circa 30 miglia a sud di Los Angeles. Woods era arrabbiato perché aveva trovato la sua auto bloccata da un altro veicolo nel resort in cui si trovava a Rancho Palos Verdes, e che poi è “è volato via velocemente” dal parcheggio, quando ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021)era in uno “stato di agitazione e impazienza” pocoche finisse fuori strada ad alta velocità. Un incidente che ha lasciato il campione di golf con feritegravi ad entrambe le gambe. Il racconto dei testimoni oculari che viene fuori nelle ore successive, in particolare dei momenti che precedono l’incidente, raccolto da TMZ, si sofferma sulla fretta di, che a quanto pare andava di fretta: era in ritardo per un appuntamento di lavoro a un’ora di distanza quando ha perso il controllo del suo suv vicino a Rolling Hills Estates, a circa 30 miglia a sud di Los Angeles.era arrabbiato perché aveva trovato la sua auto bloccata da un altro veicolo nel resort in cui si trovava a Rancho Palos Verdes, e che poi è “è volato via velocemente” dal parcheggio, quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiger Woods Tiger migliora dopo l'incidente. "Andava veloce" Tiger Woods è 'cosciente, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d'ospedale', dopo l'intervento chirurgico d'urgenza per le gravi ferite alle gambe a seguito di un incidente stradale nella ...

Tiger Woods tiene in ansia il golf, ma il Campionato riparte The show must go on : il golf è sconvolto, ma non può fermarsi per il nuovo incidente capitato a Tiger Woods , l'ennesimo e il più grave dei tanti nei quali è incorso da dieci anni a questa parte il fuoriclasse americano. Prende il via oggi, a Bradenton, in Florida, il World Golf Championships - ...

Tiger Woods, news e condizioni dopo l'incidente: ferite gravi e affetto vero Sky Sport Costantino Rocca a Tiger Woods: “Lotta per te e per la tua famiglia” Da "Golfando" Costantino Rocca dedica un pensiero a Tiger Woods, svelando un retroscena: "Nel '96 da amateur mi chiese di giocare con lui. A fine giro..." ...

Ossa disintegrate e nuovi demoni da scacciare: l’ultimo calvario di Tiger Woods Un’altra sfida. L’ennesima di una vita affrontata sempre al massimo, scioccando il mondo con una mazza in mano e una pallina da mandare in buca. Il destino ha dato e tolto a Tiger Woods, permettendogl ...

