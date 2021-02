Si fanno un selfie su una scogliera: donna incinta precipita e muore, il marito viene accusato di omicidio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le autorità turche hanno convalidato in questi giorni l’arresto di Hakan Aysal, con l’accusa di omicidio premeditato. La vittima è sua moglie, Semra, che all’epoca era incinta di 7 mesi. I fatti risalgono al giugno del 2018 e l’uomo si era sempre dichiarato innocente. Le indagini non si sono mai fermate ed ora sembrano aver confermato una versione differente rispetto a quella dell’uomo. Il selfie e la caduta dalla scogliera Nel giugno del 2018 la coppia si trovava nella Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia. A testimoniarlo sono una serie di selfie scattati dai due, gli ultimi in cui Semra era viva, poco dopo infatti è avvenuta la tragedia, Semra è precipitata dalla ripida scogliera. “Dopo aver scattato la foto, mia moglie ha riposto lo smartphone in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le autorità turche hanno convalidato in questi giorni l’arresto di Hakan Aysal, con l’accusa dipremeditato. La vittima è sua moglie, Semra, che all’epoca eradi 7 mesi. I fatti risalgono al giugno del 2018 e l’uomo si era sempre dichiarato innocente. Le indagini non si sono mai fermate ed ora sembrano aver confermato una versione differente rispetto a quella dell’uomo. Ile la caduta dallaNel giugno del 2018 la coppia si trovava nella Valle delle Farfalle, a Fethiye, in Turchia. A testimoniarlo sono una serie discattati dai due, gli ultimi in cui Semra era viva, poco dopo infatti è avvenuta la tragedia, Semra èta dalla ripida. “Dopo aver scattato la foto, mia moglie ha riposto lo smartphone in ...

iSam1190 : @Genevievestufa Secondo te perché si fanno i selfie con le mascherine? - lawilly_fv : Fanno pranzi in 10 senza mascherine,pubblicando fieri storie su Instagram,selfie in macchina e il lunedì si present… - Katerina_Griega : RT @beatrice_2012: Ma giustamente come dice Deianira Ma state a casa insieme, fatevela una foto VERA ( senza fotografi e paparazzi) fatevi… - proudoflouisx1 : @cardiopatyna io me lo.immagino tipo me che mi faccio 10 selfie al giorno che mi.fanno tutti cagare e li scarto tutti - GrazianaLucche1 : RT @beatrice_2012: Ma giustamente come dice Deianira Ma state a casa insieme, fatevela una foto VERA ( senza fotografi e paparazzi) fatevi… -