Roma, gli ottavi di Europa League a un passo: spazio a El Shaarawy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Guai a pensare che il passaggio agli ottavi sia già cosa fatta, sarebbe il primo passo verso il baratro. Fonseca avverte la Roma, forte del doppio vantaggio acquisito a Braga, ma chiamata a certificare il passaggio del turno in Europa League contro lo Sporting con un’altra prestazione convincente. L’appuntamento è all’Olimpico, alle ore 21: la squadra giallorossa deve difendere il 2-0 dell’andata. Un risultato di certo incoraggiante: la Roma dovrebbe infatti prendere 2 o più gol senza farne nessuno per capitolare. Ma l’allenatore portoghese tiene alta la tensione. Anche se nei fatti è pronto a schierare l’ennesima formazione inedita in vista della delicata sfida con il Milan. Un po’ per l’emergenza, che ha decimato soprattutto la difesa, un po’ perché contro i rossoneri ci si gioca ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Guai a pensare che il passaggio aglisia già cosa fatta, sarebbe il primoverso il baratro. Fonseca avverte la, forte del doppio vantaggio acquisito a Braga, ma chiamata a certificare il passaggio del turno incontro lo Sporting con un’altra prestazione convincente. L’appuntamento è all’Olimpico, alle ore 21: la squadra giallorossa deve difendere il 2-0 dell’andata. Un risultato di certo incoraggiante: ladovrebbe infatti prendere 2 o più gol senza farne nessuno per capitolare. Ma l’allenatore portoghese tiene alta la tensione. Anche se nei fatti è pronto a schierare l’ennesima formazione inedita in vista della delicata sfida con il Milan. Un po’ per l’emergenza, che ha decimato soprattutto la difesa, un po’ perché contro i rossoneri ci si gioca ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma gli Coronavirus oggi 25 febbraio: il bollettino con i contagi Covid in Italia Stabili le terapie intensive - ha aggiunto - il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono sotto quota 500". ...

"Luca, Vittorio e Mustafà, uomini di pace uccisi da una violenza stupida e feroce" Le parole del Cardinale Vicario Angelo De Donatis risuonano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, la chiesa di Roma dove si svolgono i funerali di Stato. Gli occhi di tutti sono ...

Roma e Covid. Raggi, pressing sul governo: «Aprire i ristoranti di sera» Il Messaggero Ermal Meta, a lungo mi sono sentito un invisibile ROMA, 25 FEB - Dopo la vittoria del 2018 con Fabrizio Moro e l'intensa Non mi avete fatto niente (e l'anno prima Premio della critica per Vietato Morire), Ermal Meta torna al festival di Sanremo con U ...

Tutti a S. Cecilia, on line la stagione per bimbi e ragazzi ROMA, 25 FEB - Riparte interamente on line "Tutti a Santa Cecilia", la stagione di laboratori, concerti-spettacolo, prove d'ascolto e lezioni che l' Accademia Nazionale ha messo a punto per grandi e p ...

