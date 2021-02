Ribaltone a Civitanova | esonerato De Giorgi | il c t Blengini in pole

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ferdinando Denon è l'allenatore della Lube. Il 59enne tecnico arrivato nel 2018 al posto di Medei con i marchigiani ha vinto uno scudetto, una Champions League, un Mondiale per club,...

La Gazzetta dello Sport

della Nazionale potrebbe subentrare a De Giorgi con un doppio incarico per poi dedicarsi unicamente adopo i Giochi di Tokyo. Leggi i commenti Volley: tutte le notizie Gasport 25 febbraio -......le Marche e la democrazia» E' del presidente del Psg il mega yacht nel porto diTutto il ... Silvia Bernardini è il nuovo sindacoa Petriolo, Santinelli batte Luciani: «Ci hanno ...Ribaltone in casa Cucine Lube Civitanova. I campioni d'Europa in carica hanno infatti deciso di sollevare dalla guida tecnica della prima squadra Ferdinando 'Fefè' De Giorgi e il suo vice, Nicola ...