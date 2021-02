Quando va in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6: data finale di stagione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Quando va in onda l’ultima puntata (finale di stagione) di Che Dio ci aiuti 6, la serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela? La domanda se la stanno ponendo in tanti. La risposta è l’11 marzo 2021. Non il 4 dunque. Perché? Semplice, per dare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2021. Per scoprire come finirà questa sesta stagione della fortunata fiction bisognerà quindi attendere un pochino di più del solito. Volete avere qualche anticipazione? Eccole: La trama della decima e ultima puntata rivela che suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante questo, però, non saprà se dirla a Erasmo oppure mantenere ulteriormente il riserbo. Intanto Nico si dedicherà ai preparativi per il suo atteso ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021)va indi) di Che Dio ci6, la serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela? La domanda se la stanno ponendo in tanti. La risposta è l’11 marzo 2021. Non il 4 dunque. Perché? Semplice, per dare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2021. Per scoprire come finirà questa sestadella fortunata fiction bisognerà quindi attendere un pochino di più del solito. Volete avere qualche anticipazione? Eccole: La trama della decima e ultimarivela che suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante questo, però, non saprà se dirla a Erasmo oppure mantenere ulteriormente il riserbo. Intanto Nico si dedicherà ai preparativi per il suo atteso ...

