Nuovo Dpcm, palestre e piscine restano chiuse. Ma è scontro nella maggioranza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Nuovo provvedimento dovrebbe essere approvato venerdì dal Cdm. Molti governatori di tutti gli schieramenti (dal toscano Pd Giani al leghista veneto Zaia) chiedono di inserire i primi segnali di riapertura nelle zone gialle. Ma sarà difficile che il governo ceda a parte qualche piccola concessione. Cinema e teatri verso la riapertura ad aprile

