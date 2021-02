Milan | Ibrahimovic canterà a Sanremo in un inedito quartetto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella puntata di giovedì 4 marzo, Zlatanimpugnerà il microfono durante la serata diNon solo calcio per Zlatanche, come noto, sarà ospite fisso del prossimo Festival di. Giovedì 4 marzo il gigante svedese dividerà il palco dell’Ariston con l’amico Sinisa Mihajlovic con cui– insieme a Fiorello e Amadeus – in un. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Prestazioni canore a parte ciò che preme di più ai tifosi delsarà sicuramente l’apporto che Zlatan saprà dare al match in programma il giorno precedente (mercoledì 3 marzo) in campo contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com

Zlatan Ibrahimovic del Milan è rimasto a secco di gol nelle ultime due presenze in Serie A TIM: dal suo ritorno al Milan nel gennaio 2020, solo una volta ha avuto una serie di tre gare senza reti in ...