LIVE Sci di fondo | Sprint Mondiali in DIRETTA | Federico Pellegrino eliminato in semifinale! Fuori subito gli altri azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02: tra poco la finale maschile con Klaebo (Nor, Taugboel (Nor), Valnes (Nor), Ustiugov (Rus), Bolshunov (Rus), Svensson (Swe) 13.01: Medaglia d’oro per la Svezia con il dominio assoluto di Sundling che vince per distacco sulla norvegese Falla che torna sul podio due anni dopo e terzo posto per la slovena Lampic che sfiora l’argento 12.57: Ora la finale femminile con Sundling (Swe), Hagstroem (Swe), T. Weng (Nor), Stenseth (Nor), Falla (Nor), Lampic (Slo) 12.55: Non era unda medaglia e si sapeva. Purtroppo a tecnica classica l’azzurro ora non è competitivo ai massimilli 12.53: Niente miracoli perche soffre in salita e chiude ultimi la sua semifinale. Vince Taugboel davanti a Ustiugov 12.51: Taugboel, Jouve, ...