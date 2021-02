In Spagna è stata rimossa l’ultima statua del generale Francisco Franco – Il video (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella città costiera di Melilla, nel nord-ovest della Spagna, c’era ancora una statua dedicata a Francisco Franco, l’unica su tutto il suolo iberico. C’era, appunto, perché nella mattinata del 23 febbraio, dopo la decisione dell’Assemblea cittadina, il monumento ubicato all’ingresso del centro urbano è stato rimosso. La conferma è arrivata dopo una consultazione con 14 voti a favore della forza di centrosinistra Coalición por Melilla e dai socialisti. Astensione, invece, da parte dei popolari e voto contrario dei rappresentanti del partito di destra Vox, che si sono detti «fortemente contrari all’iniziativa». La statua era stata realizzata in omaggio al dittatore spagnolo, che era rappresentato nelle vesti di comandante della legione, con la quale contribuì alla difesa di Melilla ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nella città costiera di Melilla, nel nord-ovest della, c’era ancora unadedicata a, l’unica su tutto il suolo iberico. C’era, appunto, perché nella mattinata del 23 febbraio, dopo la decisione dell’Assemblea cittadina, il monumento ubicato all’ingresso del centro urbano è stato rimosso. La conferma è arrivata dopo una consultazione con 14 voti a favore della forza di centrosinistra Coalición por Melilla e dai socialisti. Astensione, invece, da parte dei popolari e voto contrario dei rappresentanti del partito di destra Vox, che si sono detti «fortemente contrari all’iniziativa». Laerarealizzata in omaggio al dittatore spagnolo, che era rappresentato nelle vesti di comandante della legione, con la quale contribuì alla difesa di Melilla ...

