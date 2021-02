Il presidente messicano non sta mantenendo le sue promesse (Di giovedì 25 febbraio 2021) In due anni al potere Andrés Manuel López Obrador non ha fatto niente per alleviare le sofferenze della popolazione. La gestione della pandemia è stata disastrosa, mentre il potere è sempre più accentrato nelle sue mani. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) In due anni al potere Andrés Manuel López Obrador non ha fatto niente per alleviare le sofferenze della popolazione. La gestione della pandemia è stata disastrosa, mentre il potere è sempre più accentrato nelle sue mani. Leggi

