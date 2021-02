Crollo in mare del cimitero a Camogli, gabbiani fanno scempio dei cadaveri (Di giovedì 25 febbraio 2021) I gabbiani stanno facendo scempio dei cadaveri finiti in mare dopo il Crollo di parte del cimitero di Camogli, avvenuto lunedì scorso. Secondo quanto apprende l’ANSA, oggi su una spiaggia di Camogli non lontana dal Crollo è stata trovata parte di un cadavere che era stato lì trasportato da un gabbiano. E’ corsa contro il tempo per recuperare feretri e cadaveri. A preoccupare i soccorritori oltre ai gabbiani anche le condizioni meteo marine che potrebbero peggiorare Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Istanno facendodeifiniti indopo ildi parte deldi, avvenuto lunedì scorso. Secondo quanto apprende l’ANSA, oggi su una spiaggia dinon lontana dalè stata trovata parte di un cadavere che era stato lì trasportato da un gabbiano. E’ corsa contro il tempo per recuperare feretri e. A preoccupare i soccorritori oltre aianche le condizioni meteo marine che potrebbero peggiorare

Agenzia_Ansa : Frana una parte del cimitero di Camogli, oltre 200 bare in mare e sugli scogli. Il crollo dovuto all'erosione della… - CloudyKant : RT @HuffPostItalia: Crollo in mare del cimitero a Camogli, gabbiani fanno scempio dei cadaveri - HuffPostItalia : Crollo in mare del cimitero a Camogli, gabbiani fanno scempio dei cadaveri - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Cadavere in mare davanti a via V Maggio. Intervento di Vvf e Capitaneria (forse uno dei corpi del cro… - ellispaper : Alla fine era la guardia costiera in cerca delle bare disperse dopo il crollo in mare di parte del cimitero di Camo… -

