(Di giovedì 25 febbraio 2021)nella quinta puntata di Italia’s Got Talent (Tv8) stupisce i giudici con unazione perfetta di due voci indimenticabili della musica italiana:. Piena approvazione per la sua esibizione che. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Claudio “Voice” Sacco imita la voce di Gianna Nannini e Mango. La sua performance emoziona e convince -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Voice

Dopo essersi esibito con il suo mini velocipede e il suo kazoo, Bingo torna a casa con 1 sì , di Mara, e 3 no ! 08 "" Sacco" Sacco stupisce i giudici con un'......italiana che si concretizzò con l'ingresso sul parterre del programma del veroneseSona. ... anche lui gay, che in Spagna ha lavorato al fianco di Laura Pausini in TheSpagna.Chiudete gli occhi e ascoltate. L'imitazione di questo concorrente di Italia's Got Talent è impressionante [VIDEO] ...Italia's Got Talent 2021 video Cantante Claudio che imita Gianna Nannini e Mango, facendo emozionare Mara Maionchi. 24 febbraio 2021.