Barbara d’Urso e De Filippi rivali: Maria ha imposto un veto? Il retroscena (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le due conduttrici di Canale 5 sono rivali? Il presunto veto imposto dalla padrona di casa di Uomini e Donne alla collega L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le due conduttrici di Canale 5 sono? Il presuntodalla padrona di casa di Uomini e Donne alla collega L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - Linkiesta : #Zingaretti perde i riformisti ma conquista la corrente Cozzolino. Nonostante le critiche per un tweet in onore di… - blogtivvu : La mamma di Zenga “infuriata” con Signorini e il #GFVip per “colpa” di Barbara d’Urso? Retroscena di Dagospia… - RaffaRa06692253 : RT @marieta99044909: Il PD derenzizzato ha trovato la sua identità (oltre le praterie di voti a sx)con i fortissimi punti di riferimento c… - GiuseppeporroIt : Maria De Filippi avrebbe fatto aggiungere nel suo contratto con Mediaset una clausola su Barbara d’Urso? L'indiscre… -