Anche oggi altri 308 morti per Covid ma il tasso di positività (per ora) resta invariato (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 443.704 tamponi processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 4,5% (in calo dello 0,3% rispetto a ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 443.704 tamponi processati (mai così tanti). Ildiodierno si attesta al 4,5% (in calo dello 0,3% rispetto a ...

borghi_claudio : Cosa penso sui dati della pandemia, sulle mascherine e sulle cause e effetti. (...E spero di poter essere libero di… - carlaruocco1 : Incredibile come, nel giro di un mese, quella che veniva descritta come 'dittatura sanitaria' durante il Governo Co… - AnnalisaChirico : C’è un problema di consegne limitate? Vero, ma c’è anche il problema di dosi ricevute e non somministrate, circa 1,… - bianca_cappa : @RobertoRenga Ha ruttato anche oggi. Nulla fi nuovo - giornaleradiofm : Covid: Lombardia supera 4.000 casi, quasi 1.000 a Brescia: (ANSA) - MILANO, 25 FEB - Continua a essere preoccupante… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche oggi Inter, titolo Suning sospeso in Cina: cosa succede adesso Dalla Cina arrivano brutte notizie per la famiglia Zhang e dunque anche per i tifosi dell'Inter . Come è ormai noto la famiglia Zhang, proprietaria del club ... le azioni della società oggi sono state ...

Le spoglie contese dell'Armenia, ferita dalla guerra in Nagorno - Karabakh Ad oggi non c'è la guerra ma non c'è neanche la pace'. Negli ultimi giorni roventi polemiche si ... Nella polemica è intervenuto anche il ministero della Difesa russo, che si è detto 'sconcertato' dalle ...

Covid. Anche oggi 'salta' la conferenza stampa di Arcuri. E la sua posizione resta in bilico Quotidiano Sanità Covid: Lombardia supera 4.000 casi, quasi 1.000 a Brescia (ANSA) - MILANO, 25 FEB - Continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973 di oggi. Ma i dati del contagio continu ...

Covid. Il bollettino: curva continua a salire, oggi 19.886 nuovi casi e 308 decessi 25 FEB - Sono 19.886 (rispetto ai 16.424 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 2.868.43 ...

Dalla Cina arrivano brutte notizie per la famiglia Zhang e dunqueper i tifosi dell'Inter . Come è ormai noto la famiglia Zhang, proprietaria del club ... le azioni della societàsono state ...Adnon c'è la guerra ma non c'è neanche la pace'. Negli ultimi giorni roventi polemiche si ... Nella polemica è intervenutoil ministero della Difesa russo, che si è detto 'sconcertato' dalle ...(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973 di oggi. Ma i dati del contagio continu ...25 FEB - Sono 19.886 (rispetto ai 16.424 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 2.868.43 ...