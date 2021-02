Vincenzo De Lucia è Maria De Filippi a Stasera tutto è Possibile (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia è la vera rivelazione televisiva dell’anno e dopo l’esordio a Made In Sud è letteralmente sbocciato a Stasera tutto è Possibile dove ha proposto sia l’imitazione di Barbara d’Urso (a cui la conduttrice ha risposto!), sia quella di Maria De Filippi. La Maria De Filippi di Vincenzo De Lucia è un carrarmato televisivo convinta di essere perennemente nei suoi studi televisivi. Tacchi vertiginosi, pantaloni aderenti, camicetta morbida, microfono perennemente in mano e lunghe camminate su e giù per lo studio. Oltre ad esser riuscito nell’intento di somigliarle, De Lucia ha saputo ricreare perfettamente anche la voce e le moltissime movenze della conduttrice: dalla postura ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Deè la vera rivelazione televisiva dell’anno e dopo l’esordio a Made In Sud è letteralmente sbocciato adove ha proposto sia l’imitazione di Barbara d’Urso (a cui la conduttrice ha risposto!), sia quella diDe. LaDediDeè un carrarmato televisivo convinta di essere perennemente nei suoi studi televisivi. Tacchi vertiginosi, pantaloni aderenti, camicetta morbida, microfono perennemente in mano e lunghe camminate su e giù per lo studio. Oltre ad esser riuscito nell’intento di somigliarle, Deha saputo ricreare perfettamente anche la voce e le moltissime movenze della conduttrice: dalla postura ...

