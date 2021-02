Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)DEL 24 FEBBRAIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. LA VIABILITA’ PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD PER LAVORI CODE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VI ADI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA BIVIO PER LA PALOMBARESE, VERSO MENTANA CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA, VOUCHER TAXI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. PER ...