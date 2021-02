Tennis: Matteo Berrettini, forfait per l’ATP di Rotterdam. Jannik Sinner entra senza bisogno di wild card (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matteo Berrettini è costretto, a causa dei postumi dell’infortunio che gli ha negato la disputa degli ottavi di finale degli Australian Open con il greco Stefanos Tsitsipas, a dare forfait anche al suo prossimo appuntamento, l’ATP 500 di Rotterdam, al via il prossimo 1° marzo all’Ahoy Arena. Poiché viene registrata la rinuncia a giocare nei Paesi bassi anche dell’americano Taylor Fritz, sono due i beneficiari: uno è il francese Adrian Mannarino, l’altro è Jannik Sinner, che dunque entra in tabellone principale senza bisogno di usufruire della wild card che l’organizzazione, guidata dal campione di Wimbledon 1996 Richard Krajicek, gli aveva concesso. Saranno dunque ancora due gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è costretto, a causa dei postumi dell’infortunio che gli ha negato la disputa degli ottavi di finale degli Australian Open con il greco Stefanos Tsitsipas, a dareanche al suo prossimo appuntamento,500 di, al via il prossimo 1° marzo all’Ahoy Arena. Poiché viene registrata la rinuncia a giocare nei Paesi bassi anche dell’americano Taylor Fritz, sono due i beneficiari: uno è il francese Adrian Mannarino, l’altro è, che dunquein tabellone principaledi usufruire dellache l’organizzazione, guidata dal campione di Wimbledon 1996 Richard Krajicek, gli aveva concesso. Saranno dunque ancora due gli ...

OA_Sport : Tennis: Matteo Berrettini non giocherà a Rotterdam. Del forfait del romano approfitta (anche) Jannik Sinner, in tab… - Alenize82 : Matteo #Berrettini non sta ancora bene e si è cancellato dal torneo #Atp di #Rotterdam. Entra in main draw Jannik #Sinner #tennis - _SarCaustic : @confundustria Come fece l'altro Cazzaro idem Matteo, con le azzurre del tennis negli USA ( !!! ????? ) - OA_Sport : #Tennis, Ranking ATP (22 febbraio): Novak #Djokovic sempre più numero 1. #Medvedev supera #Thiem. Matteo… - sportface2016 : #ATPSingapore Sconfitti Matteo #Viola e Alessandro #Bega nel turno finale delle qualificazioni al main draw -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Matteo Rassegna Sport: le notizie più importanti del weekend ... con Daniel Pedrosa e Daijiro Kato in 250, Toni Elias in Moto2, Jorge Martin in Moto3 e Matteo ... Tennis, Australian Open: Djokovic si aggiudica il grande slam Novak Djokovic ha portato a casa per la ...

Il percorso dei tennisti italiani all'Australian Open 2021 I giocatori italiani non avevano certo il favore dei pronostici tennis , a parte forse Matteo Berrettini che era considerato quello con le maggiori possibilità di a rrivare alle fasi finali della ...

Tennis, Matteo Berrettini: "Stavo giocando bene. Farò di tutto per tornare presto in campo" OA Sport Tennis: Matteo Berrettini, forfait per l’ATP di Rotterdam. Jannik Sinner entra senza bisogno di wild card Matteo Berrettini è costretto, a causa dei postumi dell’infortunio che gli ha negato la disputa degli ottavi di finale degli Australian Open con il greco Stefanos Tsitsipas, a dare forfait anche al ...

Atp Rotterdam 2021: Berrettini si cancella, Sinner entra nel main draw Niente Atp 500 di Rotterdam per Matteo Berrettini, ancora alle prese con un infortunio. Il suo posto nel main draw verrà preso da Jannik Sinner.

... con Daniel Pedrosa e Daijiro Kato in 250, Toni Elias in Moto2, Jorge Martin in Moto3 e..., Australian Open: Djokovic si aggiudica il grande slam Novak Djokovic ha portato a casa per la ...I giocatori italiani non avevano certo il favore dei pronostici, a parte forseBerrettini che era considerato quello con le maggiori possibilità di a rrivare alle fasi finali della ...Matteo Berrettini è costretto, a causa dei postumi dell’infortunio che gli ha negato la disputa degli ottavi di finale degli Australian Open con il greco Stefanos Tsitsipas, a dare forfait anche al ...Niente Atp 500 di Rotterdam per Matteo Berrettini, ancora alle prese con un infortunio. Il suo posto nel main draw verrà preso da Jannik Sinner.