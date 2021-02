Speranza: “Non ci sono le condizioni per abbasare le misure anti Covid” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia“. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, riferendo in Senato sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia. IL NUOVO DPCM Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia. Siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia“. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, riferendo in Senato sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia. IL NUOVO DPCM

